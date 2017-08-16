Лавров отказался поддерживать идеи об «удушении» Северной Кореи

Возможности экономического давления на КНДР практически исчерпаны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова передает РИА Новости.

«Мы не можем поддерживать те идеи, которые некоторые наши партнеры продолжают вынашивать, и которые направлены буквально на экономическое удушение Северной Кореи», — рассказал глава российского дипведомства. Он также отметил, что риторика Вашингтона и Пхеньяна по поводу ситуации на Корейском полуострове стала спокойнее.

Материалы по теме Бомбанет? Американский островок готовится к ядерному удару Северной Кореи

15 августа руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил, что повременит с ударом по военной базе США на острове Гуам. Как сообщало агентство ЦТАК, северокорейский лидер также отметил, что «американские империалисты сами суют голову в петлю, начав безрассудный военный конфронтационный шантаж». Он добавил, что «понаблюдает некоторое время за поведением глупых янки, которые бессмысленно тратят каждую минуту своей жалкой жизни».

13 августа президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон, наряду с дипломатическими и экономическими мерами, готов применить силу для ликвидации ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

8 августа КНДР объявила о готовности нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам в Тихом океане. В случае приказа Ким Чен Ына северокорейские военные запустят баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12», впервые испытанную 14 мая.