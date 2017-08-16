Пенс рассказал о готовности США применить любые методы в отношении КНДР

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон не исключает ни одного из сценариев развития отношений с КНДР. Об этом сообщает Reuters.

Выступая на пресс-конференции в чилийском Сантьяго, чиновник отметил, что правительство США готово к любому повороту событий и рассматривает весь возможный спектр мер в отношении Пхеньяна. Он также призвал страны Латинской Америки разорвать все отношения с Северной Кореей.

Ранее в среду, 16 августа, президент Дональд Трамп отметил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын принял «очень мудрое и взвешенное» решение отложить удар по американской военной базе на тихоокеанском острове Гуам. «В противном случае могла бы произойти катастрофа с непредсказуемыми последствиями», — подчеркнул хозяин Белого дома.

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15 августа руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил, что повременит с ударом по военной базе США на острове Гуам. Как сообщало агентство ЦТАК, северокорейский лидер также отметил, что «американские империалисты сами суют голову в петлю, начав безрассудный военный конфронтационный шантаж». Он добавил, что «понаблюдает некоторое время за поведением глупых янки, которые бессмысленно тратят каждую минуту своей жалкой жизни».

За два дня до этого президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон, наряду с дипломатическими и экономическими мерами, готов применить силу для ликвидации ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

8 августа КНДР объявила о готовности нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам в Тихом океане. В случае приказа Ким Чен Ына северокорейские военные запустят баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12», впервые испытанную 14 мая.

