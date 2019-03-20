Стали известны подробности гибели солдат на учениях под Псковом

Командир роты батальона 76-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии Сергей Федосов признан виновным в гибели двоих военнослужащих во время учений в Стругокрасненском районе (Псковская область) и приговорен к трем годам и шести месяцам условного срока, сообщает «МБХ-Медиа».

Суд установил, что Федосов не знал правила эксплуатации БМД-4М (боевой машины десанта), в которой утонули солдаты. Командир не имел права сажать в нее восьмерых человек и размещать личный состав в среднем отделении машины.

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Однако Федосов приказал лично занять эти места троим солдатам, еще пятеро оказались в других отделениях БМД-4М.

В итоге во время преодоления водной преграды на реке Великой в районе деревни Лещихино в четырех метрах от правого берега у машины заглох двигатель, а в среднем отделении появилась вода. Командир приказал подчиненным покинуть БМД-4М. Они открыли кормовой люк отделения, через который внутрь машины быстро поступала вода. Солдаты, сидевшие рядом с люком, успели выбраться. Сидящие в среднем отсеке погибли.

«Каких-либо неисправностей техники, которые привели бы к ее затоплению, не имелось. Затопление машины произошло из-за открытия люков ее среднего отделения во время нахождения на плаву», — указано в заключении Военно-экспертной комиссии. Почему заглох двигатель, не сказано.

Сам Федосов заявил, что посадил солдат в среднее отделение машины «вследствие недостаточного знания правил ее эксплуатации».

О гибели 24-летнего контрактника Владислава Новикова и 20-летнего срочника Максима Сазонова стало известно в октябре прошлого года.

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