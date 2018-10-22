В Чечне погиб военнослужащий

В военной комендатуре на территории Чечни во время проведения учебно-боевых стрельб погиб военнослужащий 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, сообщает «Кавказский узел».

По информации издания, старший сержант контрактной службы получил случайный выстрел. Это произошло еще 18 октября, однако стало известно в понедельник, 22 октября.

«Пуля попала старшему сержанту-контрактнику в область шеи, причинив смертельное ранение», — сообщил источник в подразделении Министерства обороны.

Пострадавший был экстренно доставлен в военный госпиталь, но спасти его жизнь не удалось.

Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются военные следователи.

Как уточняет издание, учения военнослужащих дислоцированных в Чечне подразделений дивизии проходят на полигонах Гвардеец, Калиновская и Альпийский с 11 октября.

2 октября во время учений в Стругокрасненском районе (Псковская область) погибли двое военнослужащих 76-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии. По приказу командира они форсировали реку на БМД-4М, когда боевая машина пошла ко дну. Два члена экипажа успели ее покинуть, а сидевшие в отсеке для десанта 24-летний контрактник и срочник — нет. На помощь заблокированным в машине военным отправились водолазы, однако спасти их не успели.

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