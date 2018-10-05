Двое российских военнослужащих погибли на учениях в Псковской области

Двое военнослужащих 76-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии погибли во время учений в Стругокрасненском районе (Псковская область), сообщает «Общая газета».

По информации издания, 2 октября по приказу командира они форсировали реку на БМД-4М. Боевая машина пошла ко дну. Два члена экипажа успели ее покинуть, а двое, сидевших в отсеке для десанта, нет.

По данным «МБХ Медиа», погибшие — 24-летний контрактник Владислав Новиков и 20-летний срочник Максим Сазонов, которому оставалось служить два месяца. Как рассказал изданию очевидец случившегося, на помощь заблокированным в машине военным отправились водолазы. Однако они не успели: «один уже трупом был, а другого откачивали тридцать минут, но спасти не смогли».

Комментарий Министерства обороны России «Ленте.ру» получить не удалось.

В начале года во время полевых учений ракетной дивизии, дислоцированной возле алтайского села Косиха, погиб 19-летний солдат-срочник Андрей Рубцов. Инцидент произошел ночью в палатке, где спали шесть человек. Тент загорелся, сослуживцы Рубцова успели выбежать, а сам он запутался в спальнике и не смог вовремя выбраться из огня. Рубцова доставили в Центр термических поражений с 85 процентами ожогов тела, где спустя двое суток он умер, не приходя в сознание.

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