Солдат-срочник сгорел в палатке во время учений на Алтае

Cолдат-срочник Андрей Рубцов из чувашской деревни Большие Шиуши сгорел во время полевых учений ракетной дивизии, дислоцированной возле алтайского села Косиха. Об этом сообщает «Вести Алтай».

Инцидент произошел в ночь на 22 января, в загоревшейся палатке были шесть человек.

«Все выбежали на мороз в одних трусах. При экстренной перекличке одного солдата не обнаружили, и все начали его искать, оказалось, что он запутался в спальнике и не смог вовремя выбраться из горящей палатки», — пишет портал «Новости Алтая»,

Рубцова доставили в Центр термических поражений с 85 процентами ожогов тела, где спустя двое суток он умер, не приходя в сознание. Расследованием происшествия занимается военная прокуратура.

Молодого человека призвали в армию 28 октября 2017 года, ему было 18 лет.

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