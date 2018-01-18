Российского срочника раздавило танком

На военном полигоне в Челябинской области погиб военнослужащий-срочник. Он попал под танк и получил несовместимые с жизнью травмы, сообщает местный портал 31tv.ru.

«17 января 2018 года в ходе плановых занятий по вождению боевых машин в результате грубого нарушения требований безопасности получил травмы, несовместимые с жизнью, механик-водитель танка. Для установления причин и обстоятельств произошедшего на месте работает комиссия штаба военного округа», — сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Издание «АиФ-Челябинск» пишет, что с 16 по 18 января на Чебаркульском полигоне так же проходят первые отборочные этапы конкурса по танковому биатлону Армейских международных игр, проведение которых в этом году запланировано на июль-август. Со ссылкой на Минобороны сообщалось, что в квалификации примут участие экипажи танков Т-72Б3 танковой дивизии ЦВО и мотострелки Западного военного округа. Им поставили задачу выполнить тренировочные заезды с прохождением маршрута протяженностью около 20 километров с препятствиями и стрельбами по мишеням, имитирующим танки и низколетящие вертолеты.

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