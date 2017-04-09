Надышавшиеся испарениями на учениях в Латвии солдаты из США попали в больницу

Трое американских военных пострадали во время учений на латвийском полигоне в Адажи. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил представитель Минобороны республики Каспар Галкин, слова которого приводит портал TVNET.

Он пояснил, что военнослужащие надышались испарениями и были госпитализированы. «После обследования двое из них отпущены обратно на базу, а один оставлен в больнице для дополнительного осмотра».

Латвия, Литва и Эстония вошли в НАТО в 2004 году. Летом 2016-го на саммите НАТО было принято решение дислоцировать на неопределенный срок в каждую из этих республик, а также в Польшу по одному батальону альянса из Великобритании, Германии, Канады и США. Общая численность подразделений — четыре тысячи человек.

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В январе 2017 года агентство РИА Новости со ссылкой на командующего Национальными вооруженными силами Латвии Леонида Калниньша сообщало, что в республику до июня прибудет батальон Североатлантического альянса под руководством Канады. Они будут принимать участие в учениях, которые запланированы на полигоне в Адажи (например, с 5 по 16 июня там должны пройти международные военные учения Saber Strike).

При этом в сентябре 2016-го сообщалось, что НАТО планирует разместить новую группировку сил сдерживания в Балтийском регионе в мае 2017 года. Решение о переброске военных было принято для «сдерживания России».