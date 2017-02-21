Эстония заподозрила Москву в провоцировании драк солдат НАТО с местными жителями

Глава Департамента информации (службы внешней разведки) Эстонии Микк Марран допустил возможность того, что драки между прибывшими в республику британскими военными НАТО и местным жителями могут быть спровоцированными российскими спецслужбами. Об этом он заявил в интервью The Times, опубликованном во вторник, 21 февраля.

«Ходят разговоры из серии, что местное население не радо этим солдатам», — сказал Марран. Он отметил, что в республике будут находиться 800 молодых британских военнослужащих, которые могут ездить в города и, «вероятно, ходить по пабам». «Мы не можем исключить некоторые драки, которые могут быть инициированы противоположной командой [российской разведкой]. Например, классические "медовые ловушки" и тому подобное», — пояснил глава разведывательного департамента.

Ночью 19 февраля полиция литовского города Клайпеда задержала пятерых нетрезвых и агрессивно настроенных чешских военнослужащих. По информации МВД республики, стражи порядка прибыли по вызову к ночному клубу Portas, где подвыпившие солдаты устроили дебош. Когда военные попытались оказать сопротивление, полицейские применили электрошокеры.

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Сообщалось, что чехи прибыли в Клайпеду в середине января для участия в совместных учениях по защите и обороне побережья от морского десанта «агрессора». Маневры пройдут на полигонах в Клайпедском и Швенченском районах и продлятся до середины марта.

«Медовая ловушка» — использование лица со вступлением в половую связь для вербовки интересующего разведывательные органы человека. Подобными шпионскими секс-играми занимались все разведки мира. Такие операции, как правило, остаются засекреченными.

Латвия, Литва и Эстония вошли в НАТО в 2004 году. Летом 2016-го на саммите НАТО было принято решение дислоцировать на неопределенный срок в каждую из этих республик, а также в Польшу по одному батальону альянса из Великобритании, Германии, Канады и США. Общая численность подразделений — четыре тысячи человек.