Литовские полицейские «успокоили» электрошокером пьяных военных из Чехии

Полиция литовского города Клайпеда задержала пятерых нетрезвых и агрессивно настроенных чешских военнослужащих. Об этом сообщили в департаменте полиции Министерства внутренних дел Литвы, передает Baltnews.lt.

В ночь на воскресенье, 19 февраля, сотрудники правоохранительных органов прибыли к ночному клубу Portas (причина их вызова не приводится; видимо, подвыпившие солдаты дебоширили — прим. «Ленты.ру»).

Военнослужащие отказались подчиниться требованиям полицейских и пытались оказать им сопротивление. Стражи порядка применили электрошокеры, чтобы успокоить разбушевавшихся мужчин. Судьбу участников потасовки определит чешское командование.

Baltnews отмечает, что чехи прибыли в Клайпеду в середине января. В конце февраля они примут участие в совместных учениях по защите и обороне побережья от морского десанта «агрессора». Маневры пройдут на полигонах в Клайпедском и Швенченском районах и продлятся до середины марта. Для этого в Литву приехали около 150 военнослужащих ротационных сил Чехии.

«Чехи в Литву прибывают с военной техникой — бронированными внедорожниками IVECO M65E и транспортными грузовиками», — подчеркивали в литовском министерстве обороны, передавали РИА Новости 9 января.

За день до этого, сообщая об отправке чешского батальона, агентство со ссылкой на портал Seznam рассказало об учениях Training Bridge 2017, о которых страны Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) договорились с балтийскими союзниками по НАТО. Чехи откроют эти учения, затем их сменят словацкие, польские и венгерские подразделения.