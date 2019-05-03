Туристка захотела сделать фото и утонула в Неве

Гражданка Китая поскользнулась во время фотосессии на берегу Невы, упала в реку и утонула. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу.

Как отмечается, инцидент произошел в центре города в пятницу около 10:30. Женщину попытался спасти ее соотечественник, который бросился за ней в воду, однако сделать это ему не удалось. В результате мужчине самому потребовалась помощь спасателей, его госпитализировали.

Сотрудники МЧС провели на месте происшествия водолазные работы и обследовали акваторию в поисках пострадавшей. Спустя почти три часа, около 15:13, ее тело было обнаружено и передано правоохранительным органам. О произошедшем сообщили в консульство КНР в Петербурге.

В апреле сообщалось, что отец с сыном пытались спасти сингапурского туриста в Австралии и утонули. 71-летний Росс Пауэлл, его 32-летний сын Энди и еще один спасатель заметили мужчину, который пытался доплыть до устья реки Шербрук, но не мог справиться со встречным течением на юго-восточном побережье. Спасатели направились к нему на надувной лодке, однако их судно перевернулось из-за двухметровых волн.

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