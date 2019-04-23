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Отец с сыном пытались спасти тонущего туриста и погибли

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Энди Пауэлл

Отец с сыном пытались спасти сингапурского туриста в Австралии и утонули. Об этом сообщает Daily Mail.

71-летний Росс Пауэлл, его 32-летний сын Энди и еще один спасатель заметили мужчину, который пытался доплыть до устья реки Шербрук, но не мог справиться с обратным течением на юго-восточном побережье. Спасатели направились к нему на надувной лодке, однако их судно перевернулось из-за двухметровых волн. В результате Росс и Энди Пауэлл погибли, третий спасатель выжил и был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, а турист сумел выбраться из воды самостоятельно.

«Это абсолютно сюрреалистичная ситуация и большая трагедия для всех нас. Они были моими друзьями всю жизнь», — сказал глава региона Нил Троттер, отметив, что погибших провозгласили героями.

В феврале двое россиян утонули на одном из пляжей Нячанга (Вьетнам) после того, как их накрыло волной. Как рассказал спасатель Мин Туйен, он услышал крики о помощи с пляжа во время обеда. Сотрудник бросился спасать туристов, но было уже слишком поздно.

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