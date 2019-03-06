Россиянин в Израиле искупался в море и умер

Россиянин умер в больнице Тель-Авива в Израиле после того, как искупался ночью в Средиземном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных сотрудников полиции.

Ночью спасатели прибыли на городской пляж и вытащили мужчину из воды. По словам полицейских, он находился в тяжелом состоянии и был доставлен в больницу.

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Сотрудникам госпиталя не удалось спасти туриста. Точная причина смерти не сообщается. В посольстве России в Израиле проверяют информацию о случившемся.

В июле 2018 года турист из России утонул в городе Маспаломас, Испания, после того, как пошел купаться, несмотря на предупреждения об опасных течениях. Очевидцы рассказали, что видели, как 36-летний россиянин зашел в воду, проигнорировав красный флаг на пляже. Когда он начал тонуть, они сразу вызвали спасателей, но им не удалось его спасти.

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