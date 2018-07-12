Турист из России утонул в Испании

Российский турист пошел купаться, несмотря на предупреждения об опасных течениях, и утонул в городе Маспаломас (Испания). Об этом сообщает испанское издание La Provincia. Это произошло 11 июля.

Свидетели рассказали, что они видели, как 36-летний россиянин зашел в воду, проигнорировав красный флаг на пляже. Когда он начал тонуть, они сразу вызвали спасателей, которые достали мужчину из воды и подняли его на вертолет. Однако им не удалось спасти ему жизнь.

Также в этот день в Испании скончался виндсерфер из Польши. Турист упал в воду во время занятия спортом и потерял сознание. Его тоже не смогли реанимировать.

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В июне в Турции в море утонул турист из России Дмитрий Бевз и скончался 50-летний россиянин Сергей Володин. Первый инцидент произошел в турецком городе Аланья 8 июня. 31-летний Дмитрий Бевз купался в море и начал тонуть. Второй россиянин, приехавший на курорт с супругой, погиб в городе Кемер 7 июня, ударившись головой.

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