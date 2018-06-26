Россиянина сбросили с крыши отеля в Турции

Житель Ханты-Мансийска погиб в Турции после падения с крыши. Об этом сообщает Ura.ru.

19-летний Антон Ярошин приехал с мамой в Анталию 18 июня и через несколько дней отправился на дискотеку, после которой наутро был найден мертвым возле отеля.

«Моя тетя оставалась в номере, а Антон ушел вечером на дискотеку. Утром она проснулась, а Антона нет. Вышла на улицу, а там машины скорой помощи и полиции. Ей сказали, что Антона сбросили с крыши», — рассказал двоюродный брат погибшего Сергей Малышев.

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В консульстве России в Анталии не предоставили подробной информации об инциденте. Мать Антона Ярошина вернулась в Ханты-Мансийск 26 июня, а тело сына осталось в Турции. Его не могут отдать родственникам, пока идет следствие.

Ранее в июне в Турции утонул в море турист из России Дмитрий Бевз и скончался 50-летний россиянин Сергей Володин.

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