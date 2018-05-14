Россиянин попытался убить себя в Турции, впал в кому и умер

В Турции скончался россиянин, ранее пытавшийся покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает РИА Новости.
Турист из Екатеринбурга, Сергей Цукрук, отдыхал с женой и ребенком в Алании, Турция. Третьего мая супруга нашла его без сознания после неудачной попытки суицида в номере их отеля. Россиянина доставили в больницу, где ему диагностировали сердечный приступ.
По словам родных, Цукрук сразу впал в кому и скончался спустя десять дней после инцидента. Об этом сообщила его мать во «ВКонтакте».
«Сегодня, 13 мая 2018 года, не выходя из комы, мой сын, Сергей Цукрук умер», — написала Наталья Цукрук.
В июле 2017 года российская туристка погибла во время отдыха на таиландском острове Пхукет. Инцидент произошел в ночь 19 июля. Прибывшая из Тюменской области Полина Тарасова упала с крыши шестиэтажного здания отеля. 39-летняя женщина получила серьезные травмы.