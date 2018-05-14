Россиянин попытался убить себя в Турции, впал в кому и умер

В Турции скончался россиянин, ранее пытавшийся покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает РИА Новости.

Турист из Екатеринбурга, Сергей Цукрук, отдыхал с женой и ребенком в Алании, Турция. Третьего мая супруга нашла его без сознания после неудачной попытки суицида в номере их отеля. Россиянина доставили в больницу, где ему диагностировали сердечный приступ.

По словам родных, Цукрук сразу впал в кому и скончался спустя десять дней после инцидента. Об этом сообщила его мать во «ВКонтакте».

«Сегодня, 13 мая 2018 года, не выходя из комы, мой сын, Сергей Цукрук умер», — написала Наталья Цукрук.

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