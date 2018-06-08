Двое россиян погибли на отдыхе в Турции

В Турции погибли два туриста из России. Об этом сообщает издание Cukurova Expres.

Первый инцидент произошел в турецком городе Аланья 8 июня. 31-летний Дмитрий Бевз купался в море и начал тонуть. Отдыхающие на берегу туристы заметили захлебывающегося россиянина и вызвали спасателей, которые вытащили Бевза из воды. Мужчина был госпитализирован, однако медики не смогли спасти ему жизнь, и мужчина скончался. Его тело доставлено в местный Институт судебно-медицинской экспертизы.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

Второй россиянин, приехавший на курорт с супругой, погиб в городе Кемер 7 июня. Он ударился головой в номере своего отеля и скончался в больнице от полученной травмы. Его тело отправили на судмедэкспертизу в Стамбул.

В мае в горном массиве Черногории погибла 21-летняя туристка из России. Эльвира Баранова направилась на экскурсию в национальный парк Дурмитор и сорвалась со скалы. Как сообщил источник, сотрудники ГСС начали спасательную операцию после получения сообщения на экстренный номер 112.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!