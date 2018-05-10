Россиянка погибла на экскурсии в Черногории

В горном массиве Черногории погибла 21-летняя туристка из России. Об этом пишет RTCG со ссылкой на Горную службу спасения (ГСС) страны.
Эльвира Баранова направилась на экскурсию в национальный парк Дурмитор и сорвалась со скалы. Как сообщил источник, сотрудники ГСС начали спасательную операцию после получения сообщения на экстренный номер 112.
«Члены спасательной службы, прибывшие на место происшествия, нашли пострадавшую уже мертвой. С ней находился руководитель туристической группы, также гражданин России, который пытался оказать Барановой медицинскую помощь», — сказано в сообщении ГСС.
Девушку сопровождали три туристки из России. Спасательная группа уже приступила к их эвакуации с места происшествия.
Сотрудники ГСС предположили, что инцидент произошел из-за отсутствия у Барановой необходимого походного снаряжения.
В феврале российский турист упал со скалы, пытаясь сделать селфи на фоне водопада Кхун Си на острове Самуи в Таиланде. 25-летний россиянин поскользнулся на мокрых камнях, упал и получил повреждения. С ним была его девушка, которая обратилась к местным жителям, чтобы те вызвали медиков.