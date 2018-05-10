Россиянка погибла на экскурсии в Черногории

В горном массиве Черногории погибла 21-летняя туристка из России. Об этом пишет RTCG со ссылкой на Горную службу спасения (ГСС) страны.

Эльвира Баранова направилась на экскурсию в национальный парк Дурмитор и сорвалась со скалы. Как сообщил источник, сотрудники ГСС начали спасательную операцию после получения сообщения на экстренный номер 112.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

«Члены спасательной службы, прибывшие на место происшествия, нашли пострадавшую уже мертвой. С ней находился руководитель туристической группы, также гражданин России, который пытался оказать Барановой медицинскую помощь», — сказано в сообщении ГСС.

Девушку сопровождали три туристки из России. Спасательная группа уже приступила к их эвакуации с места происшествия.

Сотрудники ГСС предположили, что инцидент произошел из-за отсутствия у Барановой необходимого походного снаряжения.

В феврале российский турист упал со скалы, пытаясь сделать селфи на фоне водопада Кхун Си на острове Самуи в Таиланде. 25-летний россиянин поскользнулся на мокрых камнях, упал и получил повреждения. С ним была его девушка, которая обратилась к местным жителям, чтобы те вызвали медиков.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!