Турист погиб на секретном военном объекте в Чернобыле

В Чернобыльской зоне отчуждения турист из Белоруссии погиб, упав с высоты 15 метров при попытке взобраться на засекреченную радиолокационную станцию «Дуга». Об этом сообщает «Интерфакс»

27 ноября два гражданина Белоруссии и россиянка проникли на территорию недействующего засекреченного военного объекта в Чернобыле. 33-летний белорус сорвался с радиолокационной станции «Дуга», поднявшись на высоту 15 метров.

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Представитель правоохранительных органов Украины сообщил: «Молодые люди, как и большинство туристов-экстремалов, хотели получить яркие впечатления и фото. 33-летний сталкер выбрал для этого радиолокационную башню, что находится в нескольких километрах от станции. Не рассчитав свои силы, он сорвался с 15-метровой высоты. Медики лишь констатировали смерть».

По факту гибели иностранного гражданина возбуждено уголовное дело, его тело необходимо транспортировать на родину. Другим двум экстремалам выписаны штрафы за нарушение режима радиационной безопасности. Также рассматривается вопрос их выдворения с территории Украины.

У погибшего остались жена и трое детей.

«Дуга» (5Н32) — советская загоризонтная радиолокационная станция для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.