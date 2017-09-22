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Омский полковник ВДВ выдавал себя за ликвидатора Чернобыля и носил чужие медали

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Полковник Юрий Конобрицкий использовал ложные факты десантной биографии в предвыборных кампаниях 2012 и 2017 годов в городской совет Омска и на пост мэра города в 2005 году. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает «СуперОмск».

По данным издания, в агитационных материалах бывший военный создавал яркий образ: служил в ВДВ на командных должностях, участвовал в ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС. Но большинство этих историй не нашли подтверждения в реальности: об этом говорит приведенное изданием письмо из ассоциации выпускников Новосибирского высшего военно-политического училища и постановление Кировского районного суда от 24 октября 2012 года.

Кроме того, 20 из 25 медалей, которые носил Конобрицкий, не имели отношения к государственным и ведомственным наградам и знакам отличия. Большая часть медалей была выдана общественными организациями, еще часть принадлежала погибшим людям, рассказал изданию однокурсник полковника и председатель ассоциации выпускников Сергей Черемнов.

В 2015 году Конобрицкого исключили из состава омского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» «как утратившего доверие товарищей».

В издании добавили, что материал о бывшем военном был готов месяц назад, но его не стали публиковать до выборов в городской совет.

На сайте «Союза десантников России» Юрий Конобрицкий числится членом центрального совета организации. В военной биографии полковника упоминаются перечисленные в расследовании факты.

Напомним, в этом году мэра Омска впервые должны избрать не жители города, а депутаты горсовета. Местный парламент определит главу города из отобранных конкурсной комиссией кандидатур в ноябре.

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