Россиянин свалился со скалы во время селфи

Российский турист упал со скалы, пытаясь сделать селфи на фоне водопада Кхун Си на острове Самуи в Таиланде, сообщает Pattaya People.

25-летний турист из России поскользнулся на мокрых камнях, упал и получил повреждения. С ним была его девушка — она и обратилась к местным жителям, которые вызвали скорую помощь. Российского туриста доставили в больницу с переломом ноги и сильными болями в пояснице.

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Туристка из России была задержана вблизи пляжа Карон на Пхукете (Таиланд), когда пыталась отбелить кораллы. Девушке грозит штраф 20 тысяч бат (более 36 тысяч рублей) или тюремное заключение сроком до года. Сосед 20-летней россиянки Лилии Кармановой проживал рядом с арендованным ею бунгало. Он увидел, что девушка отбеливает кораллы при помощи специального средства, и сообщил об этом в полицию. Полицейские при обыске обнаружили кораллы, помещенные в растворитель, и задержали россиянку.

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