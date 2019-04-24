Отец подержал ребенка над обрывом ради фото и прослыл безумцем

Отец поднял сына над обрывом ради фотографии и разъярил пользователей сети. Об этом сообщает Daily Mail.

В интернете появились снимки мужчины, который по очереди держит в руках своих сыновей, стоя на краю одного из утесов Семи Сестер в Англии. Пользователи Twitter раскритиковали мужчину и назвали его сумасшедшим.

«Нужно поставить там ограждение, найти этого отца и провести с ним занятия по основам безопасности жизнедеятельности. Как у него вообще могут быть дети?» — возмущался один комментатор.

«Это безумие! Безрассудный человек рискует своей жизнью и жизнью ребенка на краю разрушающихся меловых скал», — негодовал другой пользователь.

«Он ведь держит ребенка на краю скалы высотой 120 метров! Туристы продолжают игнорировать предупреждающие знаки», — удивлялся третий комментатор.

Утесы Семи Сестер считаются крайне опасными, поскольку за последние годы несколько туристов погибли здесь при падении с обрыва или из-за обрушения меловых скал. После этого власти выпустили официальное предупреждение о том, что находиться на краю утесов может быть очень опасно, однако отдыхающие продолжают посещать популярный туристический объект.

В марте обрушение огромной скалы на туристов, гулявших по пляжу в графстве Дорсет (Англия), попало на видео. На кадрах видно, как внезапно отколовшийся кусок утеса весом примерно в тысячу тонн падает вниз и едва не задевает людей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!