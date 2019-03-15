Обрушение скалы на гулявших по пляжу туристов попало на видео

Обрушение огромной скалы на туристов, гулявших по пляжу в графстве Дорсет (Англия), попало на видео. Ролик опубликовало издание BBC News.

На кадрах видно, как внезапно отколовшийся кусок клифа весом примерно в тысячу тонн падает вниз и едва не задевает людей. Отмечается, что во время инцидента никто не погиб, однако туристов предупредили о соблюдении правил безопасности.

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«Крайне опасно находиться на скалах или рядом с ними во время сильного ветра и бушующего океана. Не стоит рисковать вашей жизнью ради прогулки», — предостерегли сотрудники организации по охране окружающей среды.

В декабре 2018 года туристка подпрыгнула, чтобы сделать снимок на краю скалы в Кейптауне, ЮАР, сорвалась вниз и умерла. Джоланди ле Ру праздновала свой 31-й день рождения с мужем Эндрю на смотровой площадке. Женщина собиралась сделать снимок, изображая, что она перепрыгивает через солнце, однако потеряла равновесие и упала с обрыва.

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