Обрушение скалы на гулявших по пляжу туристов попало на видео

Обрушение огромной скалы на туристов, гулявших по пляжу в графстве Дорсет (Англия), попало на видео. Ролик опубликовало издание BBC News.
На кадрах видно, как внезапно отколовшийся кусок клифа весом примерно в тысячу тонн падает вниз и едва не задевает людей. Отмечается, что во время инцидента никто не погиб, однако туристов предупредили о соблюдении правил безопасности.
«Крайне опасно находиться на скалах или рядом с ними во время сильного ветра и бушующего океана. Не стоит рисковать вашей жизнью ради прогулки», — предостерегли сотрудники организации по охране окружающей среды.
В декабре 2018 года туристка подпрыгнула, чтобы сделать снимок на краю скалы в Кейптауне, ЮАР, сорвалась вниз и умерла. Джоланди ле Ру праздновала свой 31-й день рождения с мужем Эндрю на смотровой площадке. Женщина собиралась сделать снимок, изображая, что она перепрыгивает через солнце, однако потеряла равновесие и упала с обрыва.