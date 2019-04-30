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Фотография туристки на фоне достопримечательности вызвала шквал критики в сети

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Фотография блогера Крис Шелест, сделанная на фоне достопримечательности в Северной Осетии, вызвала споры в сети. Ряд пользователей назвал внешний вид девушки непозволительным, другие встали на ее защиту. Снимок опубликован в профиле news_vladikavkaz.

На фотографии девушка изображена на фоне известного памятника культуры — родовых башен. Администраторы аккаунта привели цитаты из «историй» девушки в Instagram и поблагодарили ее за «позитивное отношение» к Северной Осетии.

Туризма пост #history Известный российский блогер Крис Шелест @oiiikrisiiio волею судьбы оказалась в Осетии, что она увидела и какие впечатления остались, можно прочесть на ее странице ☝️ #родовыебашни Со своей стороны заметим, что для тех, кто предвкушал выходные в красочной Грузии, остаться в Осетии, не самое радостное событие, почему? #travelphotography В Осетии большое количество красивейших мест и природных достопримечательностей, но их не видели 70% жителей Осетии... удивительно, но факт. Конечно, заезжий турист тем более не найдёт или редко кто подскажет. #страх Бояться местного населения нет причин, об этом скажут все, кто побывал, зато в одном из сторис мы заметили дорогу ведущую к горячим источникам, которые «облагорожены кем-то» но выглядят ужасно, неудивительно, что оттуда никаких сторис нет, и вообще, хочется сказать Крис большое спасибо!!! За позитивное отношение и понимание, за то, что те моменты, которые выглядят не лучшим образом, просто оставляла за кадром, стараясь найти и отразить плюсы. #родовыебашни Мы надеемся, что если ребята решат повторить трип в Грузию, то дадут нашей команде денёк на экскурсию по Осетии-Алании. @tsallagti_mashug #культурнаяАлания #mountains #architecture #горы #водопады #ледники #виды #надоблаками #перевалы #конныетуры #солнце #снег #скалы #музеи #башни #замки #крепости #люди #осетины #

Фото опубликовано @news_vladikavkaz

Ряд пользователей возмутились внешним видом девушки: их смутили ее облегающие лосины по колено. Многие нецензурно отзывались о ней, некоторые — обвинили в неуважении к святыням Алании. «Да, в горах красиво, но они не для демонстраций своих прелестей. Сфотографировала бы красивое место, а не себя», — возмущались подписчики.

Некоторые уточняли, что приезжим следует учитывать специфику посещаемого региона. «Стыдно», — обвиняли они Шелест. «Это равносильно зайти в церковь в таком виде или на кладбище. Там в основном склепы и святые места», — пояснил один из недовольных.

Однако многие поддержали Шелест и обвинили возмущенных в лицемерии. «Вам не стыдно? Тем, кто обсуждает это фото в негативном плане. В себе, в нашей общине сперва надо исправить, потом обсуждать ее. Да и по факту она туристка и ничего себе не позволила», — заявили они.

Некоторые пояснили, что подобная нетерпимость отвращает туристов от кавказских достопримечательностей. «Вот почитаешь у Крис комментарии от местных, так и ехать к вам не хочется, а то за обтягивающие джинсы еще голову отсекут», — недоумевали они. Ряд местных жителей обратились к аудитории Шелест и заверили, что «адекватных людей» там «гораздо больше, чем недоумков, лицемерно хаящих эту девушку».

Шелест является известным тревел-блогером, на ее страницу подписаны почти 750 тысяч человек. После скандала она опубликовала пост, призывающий к взаимному уважению.

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