Листающую Instagram обезьяну сочли пророческим предостережением человечеству

Twitter / dsemumi

Пользователей Twitter изумила видеозапись, на которой обезьяна с интересом листает публикации в Instagram на смартфоне. Многие в комментариях отметили поразительное сходство с человеком и посчитали это еще одним доказательством верности теории эволюции.

Изначально видео было опубликовано на Reddit, но стало вирусным уже после появления в Twitter. Ролик набрал свыше миллиона просмотров. На видео обезьяна довольно уверенно управляется с приложением на смартфоне — нажимает на фотографии и просматривает видеозаписи в профилях.

Один из пользователей отметил, что это может служить пророческим знаком будущего, в котором человечество может ждать война с обезьянами, как было показано в фильме «Планета обезьян».

Обезьяны довольно часто удивляют пользователей сети своими «человеческими выходками». Согласно научной классификации, люди входят в одно подсемейство вместе с несколькими человекообразными обезьянами.

Ранее американский пранкер российского происхождения Виталий Здоровецкий опубликовал ролик с обезьяной, которая затягивается курительной смесью. Блогер попал под шквал критики, его обвинили в жестоком обращении с животным.

А американка во время проживания в Непале встретила обезьянку, которая охотно ей позировала для фото. Девушка воспользовалась ситуацией и устроила животному фотосет.

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