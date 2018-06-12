Блогер накурил обезьяну и прослыл живодером

Американский пранкер российского происхождения Виталий Здоровецкий с канала Vitalyzd опубликовал ролик с накуренной обезьяной и попал под шквал критики. Видео появилось на его страницах в Twitter и Instagram.

When your friend smokes for the first time @cuteness Фото опубликовано @vitalyzdtv

На записи видно, как обезьяна под заливистый смех сидящих рядом людей несколько раз затягивается курительной смесью. Затем у животного проснулся аппетит: оно сидело на диване и поедало какой-то фрукт. После этого примат крепко уснул.

Надпись под постом гласит: «Когда ваш друг курит впервые».

За несколько дней видео посмотрели в общей сложности около миллиона раз. Некоторые пользователи посмеялись над выходкой Здоровецкого, однако большинство обвинили блогера в жестоком обращении с животными.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заблокировать твою страницу в Twitter и наказать тебя за твою жестокость к животным», — написал один из неравнодушных юзеров, которого поддержали и другие комментаторы.

Некоторые и отказались смотреть ролики Здоровецкого в будущем. «Я не могу поверить, что помогал тебе и любил твой контент», — обратился к блогеру расстроенный пользователь.

В конце концов юзеры отметили в комментариях сотрудников некоммерческой организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA). Те обещали передать дело в отдел расследований.

Пранкер Vitalyzd, на канал которого подписаны почти 10 миллионов человек, неоднократно становился героем различных скандалов. Его несколько раз арестовывали за срывы спортивных соревнований, а также обвиняли в сексистских и расистских высказываниях.

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