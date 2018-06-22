Лысый шимпанзе-качок заставил пользователей сети почувствовать стыд

Пользователь имиджборда Reddit опубликовал фотографию безволосого шимпанзе, на теле которого отчетливо виднеются мышцы. Подписчики поспорили, способны ли они накачать себе такие же бицепсы.

Большинство юзеров были поражены мускулами примата, заметив, что он похож на популярных в сети качков. Они писали, что хотели бы иметь такую же фигуру, однако не готовы «ходить на четвереньках». Многие вспомнили силу животных, описанную в фильме «Планета обезьян»: «Его предплечье больше, чем мое бедро», — сокрушались они.

«Он сам поднимает деревья каждый день», — парировали другие. К таким силовым тренировкам посетители имиджборда оказались не готовы. Один из подписчиков окрестил шимпанзе «мистером протеином».

Некоторые были напуганы сходством гоминида с человеком. «Странно видеть ту же мускулатуру на руках. Эволюция, ты страшна», — написал один из комментаторов. Другой ответил ему, что, к счастью, не бывает женоподобных шимпанзе с пышными формами и тонкой талией.

Изображение породило множество шуток. «Он выглядит как дедушка, который и в 70 лет все еще мощный», — написал один из пользователей. «Сколько бананов я должен есть, чтобы выглядеть так?» — поддержал его другой.

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