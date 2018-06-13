Вид утомленного сотрудника неотложки вдохновил пользователей на благодарности

Пользователи сети прониклись уважением к сотрудникам скорой помощи после того, как увидели проникновенную фотографию с уставшим фельдшером. Снимок был опубликован пользователем H_G_Bells на имиджборде Reddit.

Фото было сделано со стороны задних дверей машины скорой помощи. Видно, что в автомобиле беспорядок: на полу разбросаны перчатки, бинты и другой мусор, оставшийся после тяжелой смены. Посреди всего этого сидит крайне утомленный фельдшер.

Посетители Reddit высоко оценили эпичность фотографии: за короткий срок она набрала почти 20 тысяч одобрений. Неравнодушные юзеры поблагодарили сотрудников скорой помощи за их нелегкую работу.

«Я честно понятия не имею, как эти парни делают то, что они делают каждый день. Я даже представить себе не могу. Безумное уважение к этим героям», — написал один из комментаторов. Другие поддержали его, пожелав фельдшерам здоровья и благополучия.

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