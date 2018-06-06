Женщина спасла собаку-утопленницу и разозлила пользователей

Жительница Литвы Одра Петрашкене (Audra Petraškienė) заметила на дороге мокрого пса с «якорем» на шее и сняла это на камеру. Ролик опубликован на ее странице в Facebook.

Женщина ехала по проселочной дороге на автомобиле, когда увидела стоящего на обочине мокрого питомца. Она решила проверить, все ли с ним в порядке. Однако Петрашкене ужаснулась, увидев тяжелый металлический предмет, привязанный к шее животного. Женщина сразу поняла, что кто-то пытался утопить собаку, но та выжила.

Водитель взяла питомца домой, а позже отвезла ее к ветеринару. Врач сказал, что собака в полном порядке. Тем не менее Петрашкене решила сообщить полиции об инциденте, а также сообщила о собаке в соцсети. Женщина надеялась узнать больше информации о том, что же случилось с животным.

Опубликованный в Facebook ролик получил вирусную популярность: за несколько дней его посмотрели более 800 тысяч человек. В комментариях пользователи пришли в бешенство от жестокости хозяев, которые попытались утопить собаку. «Что вообще не так с этими людьми?» — спрашивают юзеры. «Ублюдский монстр, сделавший это с прекрасной невиновной собакой, должен гореть в аду», — написал другой комментатор.

Позднее объявился и сам хозяин собаки, пишет Bored Panda. Однако Петрашкене до сих пор не удалось выяснить, виновен ли он в попытке убийства питомца. Женщина решила оставить собаку в приюте для животных до тех пор, пока ситуация не разрешится окончательно.

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