Доктор диагностировал рак по телевизору и спас жизнь девушки

Американский отоларинголог Эрих Фойгт (Erich Voigt) спас жизнь участнице телешоу Николь МакГиннесс, заметив на ее шее небольшую шишку. Об этом сообщает ABC News.

В сентябре 2017 года МакГиннесс снялась в эпизоде передачи Beachfront Bargain Hunt вскоре после того, как прошла лечение от опухоли головного мозга. Фойгт случайно увидел эпизод с ее участием по телевизору: он сразу обратил внимание на образование в районе шеи девушки.

«Я учился обследовать пациентов и я учу студентов-медиков, поэтому это привлекло мое внимание. Я знал, что там не все в порядке», — сказал доктор, добавив, что подобную проблему мог заметить только профессиональный диагност.

Фойгт моментально понял, что в ситуации героини нельзя медлить, ей нужно было в срочном порядке проводить обследование. Однако отоларинголог не знал ни имя девушки, ни ее профессию. Поэтому мужчина попросил помощи в Facebook.

Доктор нашел отрезок программы и спросил своих друзей, видели ли они ее и могут ли с ней связаться. «Я наблюдал за шоу и заметил, что у этой женщины образование в щитовидной железе. Ей нужна сонограмма и биопсия», — написал он.

Через какое-то время Фойгт все-таки смог связаться с МакГиннесс. Пережившая опухоль мозга девушка сделала все необходимые процедуры и выяснила, что теперь страдает от рака щитовидной железы. Сейчас с пациенткой работает группа врачей. Позднее Фойгт и МакГиннесс впервые встретились в реальной жизни на съемках другой телепередачи. Девушка поблагодарила доктора за спасение ее жизни.

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