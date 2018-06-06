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Обнаружен самый нелепый прямой эфир и самый жалкий репортер

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Видео: mashable.com

Корреспондент утреннего телешоу «Доброе утро, Сан-Диего» Дейв Скотт (Dave Scott) попытался применить творческий подход во время прямого включения с открытия фестиваля надувных изделий. Он начал репортаж с того, что попытался навести ведущих, находящихся в студии, на мысль о том, что обычно под раздуванием (inflation) понимается что-то не очень хорошее. Он попросил коллег подтвердить это предположение, однако не встретил поддержки.

Ведущий из студии сначала переспросил, о чем говорит репортер, а затем, после неловкой паузы, сказал, что все зависит от того, что подразумевать под словом «обычно» и inflation (также переводится как «инфляция»). «Если вы имеете в виду надувную лодку, то это хорошая вещь», — сказал раздраженный ведущий сквозь улыбку.

Корреспондент, вероятно, надеялся на то, что соведущий подтвердит, что раздувание или надувание имеет негативную коннотацию, чтобы затем показать зрителям положительное проявление этого понятия и перевести камеру на волонтеров, готовивших фестиваль надувных изделий. Ситуацию не спасли и волонтеры, которых принялся опрашивать репортер. Они отвечали крайне неохотно и вяло, отмечает Mashable.

«Это самые неловкие три минуты новостей, которые вы когда-либо будете наблюдать. Вы даже не сможете дотянуть до конца ролика, смирившись с длительными паузами. Есть большая вероятность, что вы захотите бросить свой компьютер с криками «Кто-нибудь, пожалуйста, помогите этому человеку!"» — предостерегает автор публикации.

Она призывает проявить немного сочувствия к коллеге, которому довелось рассказывать о фестивале.

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