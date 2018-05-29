Телеведущего и оператора убило деревом после репортажа о шторме

В США ведущий новостей Майк Маккормик (Mike McCormick) и оператор Аарон Смельцер (Aaron Smeltzer) погибли в результате того, что дерево упало на их служебный автомобиль. Об этом сообщает The Mirror.

Съемочная группа канала WYFF News 4 освещала последствия мощного субтропического шторма «Альберто» в Северной Каролине. Местная полиция сообщила, что команда ехала по шоссе, когда на их фургон рухнуло дерево.

За несколько минут до происшествия Маккормик взял интервью у главы пожарной службы Трайона Джеффри Теннанта (Geoffrey Tennant). Вскоре после этого последнему позвонили полицейские. Мужчина прибыл на место и опознал жертв стихии.

Оба сотрудника телеканала родились в 1982 году. Маккормик начал работать в компании с 2007-го репортером, а затем ведущим двух воскресных передач. Смельцер присоединился к команде в феврале 2018-го.

26 мая американские метеорологи сообщили о приближении субтропического шторма «Альберто», который сформировался в Мексиканском заливе. Из-за стихии в штатах Алабама, Миссисипи и Флорида власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, опасность коснулась Северной Каролины, Теннесси и Джорджии.

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