В Киеве в результате взрыва гранаты умер военный журналист

Военный журналист Виталий Кукса погиб в Киеве в результате взрыва гранаты. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Он был мобилизован и проходил службу в зоне силовой операции в Донбассе в должности связиста, попутно публикуя материалы на военную тематику. Одно время он числился начальником Управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи, однако в последнее время был без работы.

По информации СМИ, Кукса мог сам взорвать гранату в автомобиле на фоне семейного конфликта — рядом с телом был найден пусковой рычаг гранаты.

В данном инциденте ранения получил 24-летний водитель. Депутат Рады Игорь Мосийчук в своем Facebook написал, что «это определенно не террористическое нападение, а семейная разборка. Отчим выяснял отношения с пасынком».

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