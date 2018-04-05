СБУ обвинила сотрудника российского Генштаба в организации теракта в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Генеральный штаб Вооруженных сил России в организации теракта в Киеве у здания телеканала «Эспрессо» в октябре 2017 года. Об этом заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает «Левый берег».

«Организатор преступления — неустановленная личность мужского пола, представитель Генерального штаба Вооруженных сил РФ, который прибыл из РФ в Украину и находился [на Украине] в период с 9 по 11 сентября 2017 года и с 10 по 13 октября 2017 года», — рассказал Кононенко.

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Также он сообщил, что были установлены исполнители теракта — уроженец Азербайджана Александр Григорян и уроженец Украины Игорь Лысак, которые, по данным СБУ, «скрываются в России». Познакомил Григоряна и Лысака именно сотрудник российского Генштаба, который также поставил им задачу, отметил Кононенко.

Кроме того, по делу о теракте правоохранительными органами Украины арестован Михаил Мятных. Его обвиняют в пособничестве в совершении теракта, а также в незаконном изготовлении и незаконном хранении взрывчатки.

Взрыв у здания телеканала «Эспрессо» произошел 25 октября 2017 года. От ранений скончались двое человек: Руслан Кушнир, охранник Мосийчука, и бывший офицер МВД Украины Михаил Мормель, проживавший в соседнем подъезде. Еще трое человек, включая самого Мосийчука, были ранены.

Игорь Мосийчук — депутат Верховной Рады от Радикальной партии Олега Ляшко, бывший заместитель командира добровольческого батальона «Азов». С 1994 года состоит в рядах радикальной националистической организации УНА-УНСО (запрещена в России решением суда).

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