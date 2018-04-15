На Украине у «Киевэнерго» прогремел взрыв

У здания энергетической компании в Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщает национальная полиция украинской столицы.
В результате взрыва никто не пострадал. Поврежден фасад здания, выбиты окна и две двери.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. В полиции считают, что преступник мог использовать гранату.
Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее, 8 марта, сообщалось, что неизвестный обстрелял из гранатомета киевский ресторан. В результате стрельбы выгорело около 50 квадратных метров здания.
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