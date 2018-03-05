Депутат Госдумы попал под обстрел в Донбассе

Депутат Госдумы Алексей Журавлев и сопровождавшие его лица попали под обстрел близ Донецка. Об этом сообщает Telegram-канал проекта WarGonzo, активно освещающего вооруженный конфликт в Донбассе.

Уточняется, что Журавлев жив.

По данным канала, стрелять начали украинские военные. Они применили 82-миллиметровые минометы и стрелковое оружие.

Журавлев регулярно посещает самопровозглашенные республики Донбасса. Он призывает решать реальные проблемы жителей этого региона и защищать права русскоязычного населения за рубежом.

Журавлев — внефракционный депутат. Входит в комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Также возглавляет национально-консервативную партию «Родина», не представленную в российском парламенте.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!