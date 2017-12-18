В Донбассе сообщили о массированном обстреле городов

В ЛНР произошло усиление боевых действий. Как сообщает Луганский информационный центр, украинские силовики вечером в понедельник обстреляли из артиллерийских установок города Стаханов и Первомайск.

«В Стаханове в квартале Мирный повреждены крыши домов, выбиты стекла в окнах. Перебит газопровод низкого давления», — сообщил пресс-секретарь генпрокурора ЛНР Давид Кац.

В свою очередь, пресс-служба штаба антитеррористической операции (АТО) на своей странице в Facebook заявляет об обстреле ополченцами ЛНР населенного пункта Новолуганское, находящегося под контролем ВСУ. «К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения и разрушения жилых зданий в Новолуганском», — говорится в сообщении.

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Ранее в Киеве предрекли начало масштабного наступления вооруженных формирований непризнанных республик в ближайшее время. Такой вывод в штабе АТО сделали, исходя из решения Минобороны России отозвать офицеров из Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на юго-востоке Украины.

Вооруженные столкновения в Донбасе начались в 2014 году, после смены власти в Киеве и массовых протестов в Донецкой и Луганской областях. После провозглашения о создании ДНР и ЛНР, Киев начал силовую операцию.

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