Подсчитаны жертвы конфликта в Донбассе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине назвала число погибших с начала конфликта на юго-востоке страны. Об этом говорится в новом докладе Управления верховного комиссара ООН (УВКПЧ), опубликованном во вторник, 12 декабря.

«УВКПЧ зафиксировало 35 081 жертву в связи с конфликтом в Украине, включая военнослужащих Вооруженных сил Украины, гражданских лиц и членов вооруженных групп», — отмечено в документе. Как указано, из них 10303 были убиты и 24778 ранены в период с 14 апреля 2014 года по 15 ноября 2017-го.

В ООН также выразили свои опасения в связи с принятием в Киеве закона, предписывающего преподавать в средних школах и вузах только на украинском языке. «Усиление позиций украинского языка не должно осуществляться за счет языков национальных меньшинств», — подчеркнули в миссии.

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Летом верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн заявил об участившихся случаях гибели и ранений среди мирного населения Донбасса. С января по июнь конфликт унес жизнь 67 гражданских лиц, еще 308 получили повреждения различной степени тяжести, что на 74 процента больше, чем за тот же период 2016 года (но меньше, чем в 2014-м и 2015-м).

Вооруженные столкновения на юго-востоке Украины начались после насильственной смены власти в стране и массовых выступлений жителей Донецкой, Луганской и ряда других областей против этих событий. Были самопровозглашены Донецкая и Луганская народные республики, против которых Киев начал силовую операцию с привлечением армии, названную антитеррористической.

В 2015 году лидеры Украины, России, Германии и Франции приняли в столице Белоруссии ряд соглашений, названных минскими. Они направлены на деэскалацию конфликта. Однако представители ДНР и ЛНР, а также украинские силовики регулярно заявляют о нарушении достигнутых договоренностей.