ООН зафиксировала резкий рост числа погибших мирных жителей в Донбассе

В зоне вооруженного конфликта в Донбассе в 2017 году зафиксирован резкий рост числа погибших и раненных среди мирного населения. Об этом в среду, 21 июня, сообщил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн, его слова приводит РИА Новости.

Ссылаясь на данные мониторинговой миссии, он сообщил о гибели 67 гражданских лиц в период с 1 января по 18 июня. За это же время ранения получили 308 человек. «Это на 74 процента больше, чем за тот же период в 2016 году», — констатировал Хуссейн. Он признал при этом, что число жертв и пострадавших уменьшилось по сравнению с 2014 и 2015 годами.

«Статистика говорит об изменении природы этого конфликта. Он усиливается, в то время как обе стороны расположены близко друг от друга, а тяжелое вооружение, солдаты и члены вооруженных групп очень часто располагаются в районах проживания мирного населения, рядом с гражданской инфраструктурой», — заявил верховный комиссар. Он подчеркнул, что «тенденция к росту нарушений режима прекращения огня указывает на отсутствие политической воли для завершения конфликта».

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Вооруженный конфликт на востоке Украины длится с весны 2014 года. Предпосылками к его началу послужила смена власти в стране и массовые выступления жителей Донецкой и Луганской областей, недовольных этими событиями. В результате было объявлено о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а Киев начал силовую операцию в регионе, получившую название антитеррористической.

В феврале 2015-го лидеры России, Германии, Франции и Украины приняли минские соглашения — документ, направленный на деэскалацию вооруженного конфликта. Тем не менее и ополченцы Донбасса, и украинские силовики регулярно заявляют о нарушении договоренностей.

По данным ООН, обнародованным в середине июня, за три года противостояния погибли свыше 10 тысяч человек, 2,7 тысячи из них — мирные жители.