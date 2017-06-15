Советник Авакова анонсировал «обязательные зачистки» в Донбассе

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что Киев непременно вернет неподконтрольные территории Донбасса и проведет там зачистку. Об этом в четверг, 15 июня, он рассказал в эфире «5 канала».

«Могу убедить, и те, кто сегодня не слышит, то пусть услышат: мы обязательно эту территорию освободим, и зачистки обязательно будут. В этом сомневаться не стоит», — заявил Шкиряк. По его словам, «зачистка — это правоохранительная деятельность».

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3 июня депутат Верховной Рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил, что украинские власти готовятся захватить территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В апреле глава украинского МВД Арсен Аваков заверял, что большинство жителей ДНР и ЛНР желают вернуться в состав Украины.

В феврале секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов выступил с заявлением, что силовые структуры Киева готовы за месяц «зачистить» территорию Донбасса.

Вооруженный конфликт в регионе, вызванный государственным переворотом на Украине, продолжается с апреля 2014 года.

