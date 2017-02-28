Турчинов назвал сроки «зачистки» Донбасса украинской армией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что украинская армия за месяц «зачистит» территорию Донбасса. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает 24 канал.

«При нынешней расстановке сил нам достаточно месяца, чтобы полностью очистить территорию Донбасса», — сказал он.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что тем не менее на быстрое завершение военных действий рассчитывать не стоит. «Это не будет блицкриг», — отметил он.

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20 февраля глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что Киев вернет контроль над Донбассом в течение ближайших полутора лет. Он подчеркнул, что к «деоккупации» региона должны быть готовы полицейские и бойцы Нацгвардии.

В январе министр по вопросам беженцев Вадим Черныш рассказал, что украинские власти рассчитывают на возвращение неподконтрольной части юго-востока страны в 2017 году. В том же месяце Аваков заявлял, что украинские пограничники должны будут взять под контроль участок российско-украинской границы в районе Донбасса уже в 2017-м.

Вооруженный конфликт в регионе, вызванный государственным переворотом на Украине, продолжается с апреля 2014 года.