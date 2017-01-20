В Киеве заявили о разработке плана возвращения Донбасса

Киев рассчитывает на возвращение в 2017 году неподконтрольной части Донбасса и готовит план по его реинтеграции. Об этом заявил в эфире «5 канала» министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

«Я, конечно, верю, что деоккупация начнется в этом году, у меня нет оснований стопроцентно утверждать, что это произойдет, но мы готовы к двум вещам... Сейчас разрабатывается дорожная карта возвращения. Мы должны быть готовы, что, когда украинские органы власти будут возвращаться туда, все должны быть готовы к этому процессу», — приводит слова министра «Корреспондент.net».

Черныш признал, что существует проблема возвращения украинской власти на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его словам, у Киева нет информации о ситуации в неподконтрольной части Донбасса, а также не имеется плана по перерегистрации жителей региона.

17 января министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что пограничники в 2017 году должны будут взять под контроль участок российско-украинской границы в районе Донбасса. «Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники», — подчеркнул он.

Председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин в ответ пообещал, что при попытке масштабного наступления в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ) попадут в очередное окружение и понесут значительные потери.

В феврале 2015 года были подписаны минские соглашения — комплекс мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Договоренностями предусмотрено установление Киевом контроля за участком российско-украинской границы только после проведения в Донбассе местных выборов, всеобъемлющего политического урегулирования, проведения на Украине согласованной с представителями региона конституционной реформы, предоставления Донбассу особого статуса.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.