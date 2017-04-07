Аваков заявил о желании жителей Донбасса вернуться в состав Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что большинство жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) хотят возвращения в состав Украины. Об этом он сказал в ходе визита в город Северодонецк (Луганская область), видео выступления доступно на YouTube (с третьей минуты).

«Мы располагаем социологией с той стороны, которая говорит, что почти 70 процентов людей хотят вернуться на Украину. Да, у них есть страхи, их постоянно зомбирует телевизионная пропаганда. Но эти люди чувствуют, что им будет лучше с Украиной», — заявил Аваков.

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Он добавил, что верит не в военное, а в дипломатическое решение конфликта. «Мы сегодня должны быть к этому готовы — и МВД, и полицейские, и ГосЧС, все остальные. Я ставлю такие задачи, когда мы говорим на серьезном совещании и для большой аудитории. И для пограничников, и для Нацгвардии, и для полицейских», — сообщил министр.

26 февраля Аваков сказал, что киевские власти имеют конкретный план по возвращению Донбасса под свой контроль. «Я знаком с реальными планами наших дипломатов, которые работают над этой ситуацией, я в том числе как практик, который слишком много провел в зоне АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве военный конфликт на юго-востоке страны — прим. «Ленты.ру»), и понимаю что там происходит, тоже принимаю в этом участие», — подчеркнул он.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в апреле 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране.