Глава фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Юлия Тимошенко заявила, что Донбасс и Крым вернутся в состав Украины благодаря произведениям писателя Тараса Шевченко. Об этом в четверг, 9 марта, она написала в своем Facebook.

«Призыв Шевченко "Боритесь — поборете!" стал главным девизом национально-освободительной борьбы украинцев, которая в конце концов привела к нашей независимости. Сегодня его поэзией питается боевой дух наших защитников на восточном фронте. Мы уверены, что благодаря произведениям Шевченко победим и вернем Украине и Донбасс, и Крым», — заявила Тимошенко.

Она добавила, что стихи украинского поэта вдохновляли также участников Майданов в 2004 и 2014 годах.

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Украинские политики постоянно выдвигают идеи о том, как вернуть Крым и Донбасс под контроль Киева. 21 декабря 2016-го президент Петр Порошенко назвал дополнительным стимулом для этого введение безвизового режима с Европейским союзом. В мае прошлого года он посчитал признаком скорого восстановления контроля Киева над утраченными территориями возвращение на Украину из заключения в России депутата Верховной Рады Надежды Савченко.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и называет полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул весной 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране.

Тарас Шевченко — известный украинский поэт, живший в XIX веке. Его творчество оказало значительное влияние на развитие украинской литературы и культуры в целом, а также на становление литературного украинского языка.