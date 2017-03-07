Первый премьер-министр Украины рассказал о возможной продаже Крыма в 2014 году

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил, что Киев в 2014 году мог продать Крым России. Об этом он сказал в интервью телеканалу «112 Украина».

«Маловероятная версия, но она есть, — что Крым просто продали. Нельзя исключить этот момент», — заявил Фокин. Он добавил, что в украинской столице весной 2014 года царила паника и растерянность.

По словам бывшего главы правительства, если бы полуостров не воссоединился с Россией, то Москва потеряла бы его навсегда, «потому что пришли бы сюда американцы». «Американские авианосцы вошли в Средиземное море, прошли Дарданеллы, Босфор. А Россию нужно понять — у нее там флот», — резюмировал Фокин.

Материалы по теме Тысяча и один способ вернуть Крым О чем мечтают украинские политики

20 января депутат Верховной Рады Украины, один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев заявил, что Киев не сможет вернуть Крым военным путем. По его словам, такой вариант развития событий приведет к большим человеческим потерям. Он подчеркнул, что вернуть полуостров не поможет даже повышение уровня жизни на Украине.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и называет полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

Витольд Фокин возглавлял правительство независимой Украины с сентября 1991 года по октябрь 1992 года. До этого с октября 1990 года он занимал должность председателя Совета министров УССР.