План Киева по реинтеграции с Донбассом назвали имитацией бурной деятельности

Проектируя новые планы по сближению с Донбассом, украинские власти лишь пытаются получить дополнительные привилегии или послабления от Запада. Такую точку зрения высказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР), передает RT, в понедельник, 19 июня.

Так он прокомментировал сообщение о разработке Киевом плана мирной реинтеграции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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«Они пытаются сохранить красивое лицо перед Западом, показать, что они что-то делают. Потому что уже всем очевидно, что реализация Минских соглашений затянута дальше некуда. Поэтому все, что им остается — это имитировать бурную деятельность», — добавил депутат.

Ранее во понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не располагает официальными данными о заявляемой Киевом инициативе. «Нужно понять все-таки, о чем идет речь, какие детали», — сказал официальный представитель Кремля. В частности, по его словам, нужно проверить, учтены ли в документе прописанные в минских договоренностях пункты.

Законопроект о реинтеграции Донбасса должен быть представлен на заседании контактной группы по урегулированию ситуации в регионе, уточнила ранее в понедельник представитель украинского президента Ирина Луценко. Предполагается, что документ наделит ДНР и ЛНР неким правовым статусом.