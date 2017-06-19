Кремль отказался комментировать планы Киева по реинтеграции Донбасса

Москва не располагает информацией о разработке Киевом плана мирной реинтеграции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 19 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нужно понять все-таки, о чем идет речь, какие детали (содержатся в плане, разрабатываемом украинскими властями — прим. «Лента.ру»)», — сказал официальный представитель Кремля.

В частности, нужно проверить, учтены ли в документе прописанные в минских договоренностях пункты, отметил он.

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По словам представителя президента Украины в Верховной Раде Ирины Луценко, которые приводит ТАСС, законопроект о реинтеграции Донбасса будет представлен на заседании контактной группы по урегулированию ситуации в регионе.

Она также сообщила, что документ, который 14 июня поручил разработать украинский президент, наделит ДНР и ЛНР неким отдельным правовым статусом. В первую очередь он направлен на «усиление способности защиты и обороны государства в зоне АТО (антитеррористическая операция в Донбассе, так украинские власти именуют боевые действия там — прим. «Ленты.ру»)».

При этом ранее в понедельник «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Киев намерен вместо АТО ввести в некоторых районах самопровозглашенных республик военное положение. Полпред ДНР на переговорах контактной группы в Минске Денис Пушилин заявил, что это не коррелируется с мерами, прописанными в минских договоренностях.