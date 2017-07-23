Делегация Госдепа приехала в Донбасс и нашла там «горячую войну»

Делегация Госдепартамента США во главе со специальным представителем по вопросам Украины Куртом Волкером приехала в район у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба силовой операции.

Американцы посетили прифронтовую Авдеевку (Донецкая область), где встретились с военными, а также с жителями города.

По словам Волкера, которые приводятся в посте, он прибыл сюда, «чтобы ознакомиться с деталями» того, что происходит. «Могу сказать — это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина — цветущее государство», — заявил он.

Спецпредставитель отметил, что услышал трагические истории людей и увидел разрушения. «Наша главная задача — восстановить целостность и суверенитет Украины. Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война», — продолжил он.

Волкер, как отмечается, также заявил, что после визита на Украину он планирует провести ряд встреч с представителями правительств европейских государств. Он якобы хочет «консолидировать позицию» по ситуации в зоне силовой операции с союзниками.