После заявления о санкциях Порошенко назвали производителем шума

Член Совета Федерации Андрей Климов прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко об усилении санкций против России.

По словам сенатора, украинский лидер занимается тем, что «производит шум и дезинформацию». «Именно господин Порошенко фактически развязал гражданскую войну против своего народа с применением тяжелой артиллерии. Минские соглашения не выполняются на 99 процентов из-за позиции Киева», — заявил Климов.

Он считает, что объяснить свое бездействие партнерам и спонсорам Порошенко не может, поэтому «завывает с призывами прекращения огня». «Пусть своим офицерам даст такую команду, пусть даст команду отвести тяжелое вооружение, разоружить националистические формирования. Если украинское государство суверенное, то они в состоянии это сделать безо всякого "нормандского формата"», — сказал он.

Климов также подчеркнул, что санкции для Киева стали очень удобным прикрытием для разного рода «спекуляций и неправомерных поступков».

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Ранее в воскресенье, 23 июля, Порошенко заявил, что во время телефонного разговора с лидерами «нормандской четверки» потребует «немедленного обеспечения режима тишины». «В случае невыполнения — усиление санкций против РФ в соответствии с недавним решением саммита G7», — отметил президент.

Беседа лидеров «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия, Украина) состоится 24 июля.

В отношении Москвы действуют санкции, введенные, в частности, Украиной, ЕС и США. При этом снятие ограничительных мер увязывается с выполнением РФ минских соглашений, принятых для урегулирования ситуации в Донбассе, а также возвращением Крыма. Россия, в свою очередь, настаивает на том, что не является стороной украинского конфликта, а полуостров вошел в ее состав в соответствии с нормами международного права.

Вооруженное противостояние ополченцев и украинских силовиков на юго-востоке страны длится с апреля 2014 года. С тех пор стороны не раз договаривались о перемирии, однако режим прекращения огня регулярно нарушается.