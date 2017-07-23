Порошенко анонсировал требование усилить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время телефонной беседы в «нормандском формате» собирается призвать собеседников к ужесточению санкций в отношении Москвы. Об этом он написал в Facebook.

«Во время телефонной конференции в "нормандском формате", которая планируется на следующей неделе, буду требовать немедленного обеспечения режима тишины. В случае невыполнения — усиление санкций против РФ в соответствии с недавним решением саммита G7», — отметил украинский лидер.

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Разговор лидеров «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия, Украина) пройдет 24 июля.

В мае 2017 года страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) по итогам саммита приняли коммюнике, в котором подчеркивается ответственность России за конфликт на юго-востоке Украины, а также «роль, которую она должна сыграть для восстановления мира и стабильности». В заявлении также указывается, что наложенные на Москву «санкции можно будет отменить, когда Россия выполнит свои обязательства» по минским соглашениям. «Однако [если потребуется] мы также готовы принять дальнейшие ограничительные меры», — отмечается в тексте документа.

В отношении Москвы действуют санкции, введенные, в частности, Украиной, ЕС и США. При этом снятие ограничительных мер увязывается с выполнением Россией минских соглашений, принятых для урегулирования ситуации в Донбассе, и возвращением Крыма. РФ, в свою очередь, настаивает на том, что не является стороной украинского конфликта, а полуостров вошел в состав страны в соответствии с нормами международного права.

Вооруженное противостояние ополченцев и украинских силовиков в Донбассе длится с апреля 2014 года. С тех пор стороны не раз договаривались о перемирии, однако регулярно обвиняют друг друга в его нарушении.